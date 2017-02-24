ملخص وأهداف مباراة الزمالك والنصر للتعدين في الدوري المصري

الزمالك يتفوق على النصر للتعدين بهدفين نظيفين

نجح فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك في خطف ثلاث نقاط هامة في مشواره بالدوري الممتاز.

جاء ذلك بعدما حقق الزمالك فوزًا صعبًا أمام نظيره النصر للتعدين بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الممتاز.

وبدأ الزمالك المباراة بسيطرة كبيرة على المباراة وهدد مرمى النصر للتعدين أكثر من مرة إلا أنه فسل في هز الشباك.

وفي الدقيقة 32 من عمر المباراة تمكن مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك من حل شفرة المباراة والإنتاج الحربي وسجل هدف رائع للزمالك.

واستمر الوضع على تقدم الزمالك بهدف حتى اقترب حكم المباراة من إنهائها.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني تمكن حسام باولو مهاجم الزمالك الجديد من تسجيل الهدف الثاني للفارس الأبيض بعد تمريرة من محمد إبراهيم داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثالث وله مباراتين مؤجلتين بينما يحتل النصر للتعدين المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.