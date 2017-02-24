مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والنصر للتعدين في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك والنصر للتعدين بث مباشر

يلتقي نادي الزمالك مساء اليوم الجمعة في مباراة مع النصر للتعدين بالجولة 20 من الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والنصر للتعدين في السادسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة -السابعة والنصف بتوقيت السعودية- في الدوري المصري.

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يدخل الزمالك المباراة متواجداً في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقطة في ظل وجود مبارتين مؤجلتين للفريق.

أما النصر للتعدين فيتواجد في المرتبة 17 وقبل الأخيرة، حيث بات الفريق مهدداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الاولى في مصر بنهاية الموسم.

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أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة النصر للتعدين في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر وإسلام جمال وحسني فتحي

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف ومصطفى فتحي وأيمن حفني

خط الهجوم: ستانلي وباسم مرسي

مشاهدة مباراة الزمالك والنصر للتعدين

من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك والنصر للتعدين عبر قنوات نايل سبورت، دي أم سي سبورتس وأون سبورت الذين يمتلكون حقوق بث الدوري المصري الممتاز.