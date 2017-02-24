التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة النصر للتعدين

محمد حلمي يستقر على تشكيل الزمالك أمام النصر للتعدين

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة النصر للتعدين في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع النصر للتعدين مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وقرر حلمي الاعتماد على تشكيل قريب من المواجهة السابقة له، إلا أنه أعاد أسامه إبراهيم للظهور كظهير مع تواجد حسني فتحي في الجانب الآخر.

وسيتواجد معروف يوسف إلى جانب طارق حامد في خط وسط الفريق، بينما يظهر أيمن حفني ومصطفى فتحي إلى جانب ستانلي في خط الوسط الهجومي.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر وإسلام جمال وحسني فتحي

خط الوسط: طارق حامد ومعروف يوسف ومصطفى فتحي وأيمن حفني

خط الهجوم: ستانلي وباسم مرسي