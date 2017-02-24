أخبار ريال مدريد.. الريال يفقد مدافعه لمدة شهر

فاران يغيب عن ريال مدريد لمدة شهر

أعلن نادي ريال مدريد عن غياب لاعبه رافائيل فاران عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية.

ويعاني فاران من إصابة من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، وهو ما سيؤدي إلى غيابه عن الملاعب لمدة تقار الشهر.

وخضع فاران لأشعة الرنين المغناطيسي للتأكد من قوية الإصابة، حيث سيغيب اللاعب لفترة من 3 إلى 4 أسابيع حسب قدرته على الاستجابة للعلاج.

وكان فاران قد تعرض للإصابة خلال المباراة التي جمعت ريال مدريد بفالنسيا في إطار مباريات الدوري الأسباني، والتي انتهت بفوز الخفافيش بهدفين لواحد.

وبات غياب فاران عن مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا مؤكداً، كما سيغيب عن لقاءات الريال أمام فياريال ولاس بالماس وريال بيتيس في الدوري الأسباني.