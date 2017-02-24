الزمالك يظهر بالزي البديل الجديد للمرة الأولى

نيجيريا تشهد ميلاد الزي الأزرق للزمالك

سيعلن نادي الزمالك عن زيه البديل الجديد خلال المباراة التي ستجمعه مع رينجيرز النيجيري في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع رينجرز في شهر مارس القادم في إطار مباريات دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال الأفريقي.

وسيرتدي الزمالك الزي الأزرق للمرة الأولى في المباراة التي ستجمعه برينجرز في نيجيريا، حيث يرتدي الفريق النيجيري الزي الأبيض.

وسيكون الزمالك مضطراً لإرتداء الزي البديل في المباراة، والذي سيكون بمثابة الإعلان عن الزي للمرة الأولى منذ التعاقد مع شركة جوما.

ولم يرتدي الزمالك الزي الأزرق حتى الآن في أي مباراة منذ تعاقده مع الشركة الجديدة لتصميم الملابس، إلا أنه سيظهر به منتصف الشهر القادم.