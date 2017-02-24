حلمي يطلب عودة مهاجم الداخلية للزمالك

محمد حلمي يطلب إعادة مصطفى محمد للزمالك

طلب محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك بضرورة إعادة اللاعب مصطفى محمد إلى صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري من الدوري المصري.

ويلعب مصطفى محمد في صفوف الداخلية على سبيل الإعارة من الزمالك لمدة موسم واحد، حيث تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري من الدوري المصري.

وطالب حلمي بإعادة مصطفى محمد إلى الزمالك مع بداية الموسم الجاري بعدما أبدى إعجابه بمستوى اللاعب في الفترة الأخيرة من المسابقات المصرية.

ويتطلع حلمي لتدعيم الخط الهجومي لفريقه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، على الرغم من تعاقده مع حسام باولو من سموحة في يناير الماضي.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع أحمد جمعة مهاجم المصري وعمرو مرعي لاعب إنبي بشأن التعاقد معهما في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.