الأهلي يبدأ مفاوضات التجديد لمتعب وغالي

الأهلي يستعد للتجديد لمتعب وغالي في الأيام القادمة

تستعد إدارة النادي الأهلي لبداية المفاوضات مع الثنائي حسام غالي وعماد متعب لاعبي الفريق من أجل تجديد تعاقدهما مع الفريق في الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد الأهلي مع غالي ومتعب بنهاية الموسم الجاري، حيث تسعى إدارة القلعة الحمراء للحصول على توقيعهما قبل نهاية الموسم.

ومن المقرر أن يبدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مفاوضاته مع غالي ومتعب من أجل التوصل لاتفاق بشان التجديد لهما.

وكانت إدارة الأهلي قد أجلت مفاوضاتها مع غالي ومتعب بشأن التجديد في الفترة الماضية بسبب توالي المباريات في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تتوقف مباريات الاهلي في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة في ظل استعداده لملاقاة الداخلية في كأس مصر مطلع مارس القادم.

وسيخوض الاهلي مباراة أمام بيدفيست الجنوب أفريقي يوم 11 مارس القادم، قبل أن تبدأ فترة التوقف الدولي استعداداً لمعسكر منتخب مصر.