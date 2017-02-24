اخبار الاهلى

تأكد غياب عبد الله السعيد عن لقاء الأهلي والداخلية

كتب احمد عبد الله
- 24 فبراير، 2017 3:17 م
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عبد الله السعيد

الإيقاف يتسبب في ابتعاد السعيد عن مواجهة الداخلية

تأكد بشكل نهائي غياب اللاعب عبد الله السعيد عن مواجهة الأهلي التي سيلتقي خلالها مع الداخلية في إطار مباريات مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الداخلية في الأول من مارس القادم في إطار مباريات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر في نسختها الحالية.

وحصل عبد الله السعيد على بطاقة صفراء خلال مواجهة الاهلي أمام وادي دجلة مساء أمس الخميس في الجولة 20 من الدوري المصري.

وتعد بطاقة السعيد أمام دجلة هي الثالثة للاعب مما سيؤدي إلى غيابه عن المباراة المقبلة للأهلي والتي سيلتقي خلالها مع وادي دجلة.

وكان عبد الله السعيد قد غاب عن المباريات الماضية للأهلي بسبب الإصابة، قبل أن يعود للمشاركة من جديد في مواجهة دجلة.

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