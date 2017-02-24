استبعاد شوقي السعيد من مباراة الزمالك والنصر للتعدين

محمد حلمي يستبعد شوقي السعيد

قرر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك استبعاد شوقي السعيد مدافع فريقه من المباراة التي ستجمع الفريق بالنصر للتعدين.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع النصر للتعدين مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد ضم 18 لاعباً لقائمة الفريق استعداداً لملاقاة النصر للتعدين، قبل أن يضم شوقي السعيد إلى القائمة لاحقاً.

وبعد ساعات قليلة من استدعاءه، قرر حلمي استبعاد شوقي السعيد من القائمة ليتبقى 18 لاعباً في معسكر الفريق سيشكلون القائمة النهائية للقاء.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما يحتل النصر للتعدين المرتبة 17 وقبل الأخيرة بالترتيب.