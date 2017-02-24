القرعة الكاملة لدور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي

مواجهات محلية في قرعة الدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن قرعة مباريات مسابقة الدوري الأوروبي التي وصلت إلى دور الـ16 من المسابقة.

وأوقعت القرعة نادي روما الإيطالي الذي يلعب في صفوفه المصري محمد صلاح، في مواجهة ليون الفرنسي في مباريات الدور المقبل.

وكانت مباريات دور الـ32 من الدوري الأوروبي قد انتهت على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين لتسفر عن تأهل 16 فريق.

وستشهد مباريات الدور القادم من يوروباليج مواجهة محلية ستجمع بين فريقي جينت وجينك البلجيكيان، بينما سيواجه مواطنهما أندرلخت فريق أبويل القبرصي.

أما فريقي شالكة وبروسيا مونشنجلادباخ الألمانيان فسيلتقيان وجهاً لوجه، في حين سيلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع روستوف الروسي.

وجاءت القرعة الكاملة كالتالي:

سيلتا فيجو (إسبانيا) – كراسنودار (روسيا)

أبويل (قبرص) – أندرلخت (بلجيكا)

شالكة (ألمانيا) – مونشينجلادباخ (ألمانيا)

ليون (فرنسا) – روما (إيطاليا)

روستوف (روسيا) – مانشستر يونايتد (انجلترا)

أولمبياكوس (اليونان) – بشكتاش (تركيا)

جينت (بلجيكا) – جينك (بلجيكا)

كوبنهاجن (الدنمارك) – أياكس أمستردام (هولندا)