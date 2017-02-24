أخبار محمد صلاح.. القرعة توقع روما مع ليون الفرنسي في الدوري الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يجري قرعة يوروباليج

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قرعة مباريات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي بعد انتهاء مباريات دور الـ32 خلال اليومين الماضيين.

ونجح روما الإيطالي في التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي بعدما أطاح بفريق فياريال الأسباني مساء أمس الخميس.

وحسب ما جاء في القرعة، فإن فريق روما سيلتقي مع ليون الفرنسي في الدور المقبل من البطولة الأوروبية، والتي تعد من بين أقوى مباريات الدور المقبل.

وكان روما قد نجح في التفوق على فياريال بأربعة أهداف نظيفة في دور الـ32 من الدوري الأوروبي بأسبانيا، قبل أن يخسر منه في إيطاليا بهدف نظيف.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي في التاسع من شهر مارس القادم، بينما تقام مباريات الإياب يوم 16 من الشهر نفسه.