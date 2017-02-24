البدري: كوليبالي وبركات وحمودي سيظهرون مع الأهلي بالوقت المناسب

أبدى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دهشته من الأخبار المتداولة حول الصفقات الجديدة للفريق وعدم الإقتناع بها.

وأكد “البدري” أن مباريات الدور الثاني للدوري لم يمر منها سوى ثلاث مباريات، فكيف يقولون أن الجهاز الفني غير مقتنع بقدرات الصفقات الجديدة .

وأوضح البدري أن الصفقات الجديدة يتقدم تجهيزها بالشكل الأمثل حتى تظهر في أحسن صورة للجماهير عند مشاركتها مع الفريق .

واستنكر البدري الأخبار الدائرة حول الوافد الجديد، الإيفواري كوليبالي، مشيراً إلى أن اللاعب يجتهد في التدريبات مثل زملائه

وسيكون له دور مع الفريق خلال المباريات المقبلة وسيدخل حسابات الجهاز الفني في الوقت الوقت المناسب .

وأشاد البدري باللاعب عمرو بركات قائلاً:” هو صفقة هامة ومميزة ويظهر في قائمة الفريق باستمرار وسيحصل على فرصته قريباً “.

وبشأن موقف أحمد حمودي، أكد البدري ان اللاعب سينضم للتدريبات الجماعية بعد تجهيزه بالشكل النهائي، حيث أنه كان في حاجة لتجهيزه في شهر ابتعاده عن التدريبات لأكثر من شهر .