أخبار الأهلي اليوم..إختبار طبي لأحمد حجازي في الأهلي غداً

أحمد حجازي يجري فحص طبي غداً

يخضع أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإختبار طبي، على هامش مران الفريق الذى يقام صباح غدا السبت بعد إصابته قبل مباراة وادي دجلة .

وكان حسام البدري قد استبعد اللاعب أحمد حجازي قبل إنطلاق مباراة وادي دجلة بسبب شكواه من ألام في العضلة الأمامية .

إختبار طبي يحسم مصير أحمد حجازي مع الأهلي

ويجري الجهاز الطبي بالأهلي فحص طبي لمدافع الفريق أحمد حجازي، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد شكواه من ألام في العضلة الأمامية.

وينتظر الجهاز الطبي فحص اللاعب لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له وفترة غيابه عن الملاعب .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية يوم الأربعاء المقبل، ضمن دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.