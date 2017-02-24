الأهلي يتمسك بخوض مبارياته الأفريقية على ملعب السلام

الأهلي يحدد ملعب مبارياته بدوري أبطال أفريقيا

أكد اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تمسك إدارة ناديه بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام .

وأوضح شيرين شمس أن النادي ينتظر الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الأمنية متمثلة في وزارة الداخلية والأمانة العامة للقوات المسلحة لخوض مبارياته الأفريقية بملعب السلام .

الأهلي ينتظر الموافقة على حضور 10 ألاف مشجع لحضور مباراة بطل جنوب أفريقيا

في نفس الوقت، ينتظر مسئولو المارد الأحمر الموافقة على حضور 10 ألاف مشجع أهلاوي لمباراة الفريق أمام بيدفيست الجنوب أفريقي .

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيدفيست بطل جنوب أفريقيا في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا المقررة يوم 11 مارس المقبل .