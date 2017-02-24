نجم الأهلي يغيب عن منتخب الشباب في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا

منتخب الشباب يتلقى صفعة من الكاف قبل مباراة مالي

تلقى الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة معتمد جمال صفعة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن” رفع الإيقاف عن اللاعب أكرم توفيق في مباراة مالي .

وكان أكرم توفيق لاعب خط وسط النادي الأهلي ومنتخب الشباب قد حصل على إنذارين في مشوار المنتخب بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2017 بزامبيا، ليغيب عن المباراة الإفتتاحية للفراعنة بالمجموعة .

الكاف يرفض رفع الإيقاف عن أكرم توفيق

ورفض الاتحاد الأفريقي التظلم المقدم من جانب مسئولي منتخب الشباب من أجل رفع الإيقاف عن أكرمتوفيق ومشاركته في لقاء مالي الإفتتاحي .

وكان اتحاد الكرة قد قدم تظلم للكاف بدعوة وجود خطأ في الإنذار الثاني الذي حصل عليه أكرم توفيق، حيث قدم مسئولي الاتحاد مستندات تثبت حصول اللاعب على إنذار وحيد وأن الإنذار الثاني قام الحكم الرابع في إحدى مباريات الفراعنة بتسجيله بالخطأ لصالح أكرم توفيق بدلاً من زميل أخر .

ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة الأفريقية بمواجهة مالي وم الأحد المقبل في الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي زامبيا وغينيا .