بالفيديو..سمير زاهر يكشف سر رفض أبو تريكة مليون جنيه من ساويرس

رئيس اتحاد الكرة السابق يسرد لافتة طيبة من أبو تريكة بعد أمم أفريقيا 2006

كشف سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سر رفض محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، الحصول على مبلغ مالي كبير من رجل الأعمال نجيب ساويرس عقب الفوز ببطولة أمم أفريقيا 2006.

وأكد “زاهر” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية دي إم سي أن نجيب ساويرس قام بمنح أبو تريكة شيك بمليون جنيه مكافاة له على قيادته المنتخب للفوز ببطولة أفريقيا.

سمير زاهر: أبو تريكة طالب بتوزيع مكافأة ساويرس على الفقراء

وأوضح رئيس اتحاد الكرة الأسبق أن أبو تريكة رفض الحصول على الشيك من نجيب ساويرس وطالب بتوزيع المبلغ على الفقراء .

وكان سمير زاهر قد أكد ان أبو تريكة هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية ويتفوق على الأسطورة محمود الخطيب .