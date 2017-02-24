بالفيديو..سمير زاهر: أبو تريكة أفضل من الخطيب

سمير زاهر يكيل المديح لأبو تريكة

تغزل سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في الساحر محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، مؤكداً أنه اللاعب الأفضل في تاريخ الكرة المصرية .

وأكد “زاهر” في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية دي إم سي أن محمد أبو تريكة هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم المصرية بفشل إنجازاته وبطولات مع الاهلي ومنتخب مصر .

رئيس الجبلاية السابق: أبو تريكة يتفوق على جميع لاعبي مصر بما فيهم الخطيب

وأوضح رئيس الجبلاية السابق أن أبو تريكة بالفعل هو الأفضل في الكرة المصرية ويتفوق على جميع اللاعبين، بما فيهم الأسطورة محمود الخطيب .

وقال سمير زاهر:” لو عقد مقارنة بين أبو تريكة والخطيب، بالتأكيد سيكون الأمر في صالح أبو تريكة الذي حقق إنجازات كبيرة “.