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كوبر يحدد بديل «الحضري» في منتخب مصر

كتب وليد مجدي
- 24 فبراير، 2017 11:18 ص
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عصام الحضري

المنتخب يستقر على خليفة الحضري

استقر المنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر على ضم الحارس محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي إلى صفوف المنتخب في المعسكر المقبل المقررة في شهر مارس القادم .

وينوي هكتور كوبر المدير الفني للفراعنة استدعاء محمد عواد لمعسكر المنتخب المقبل ليكون بديلاً للحضري حال استبعاد السد العالي من مباريات وادي دجلة المقبلة بعد أزمته مع الحارس البديل خالد وليد .

محمد عواد بديل الحضري في منتخب الفراعنة

وجاء تفكير كوبر في حارس الدراويش بعد تألق مع الفريق الأصفر في المباريات الماضية، بالإضافة لكونه من قوام المنتخب في الفترة الماضية .

وكان أحمد حسام ميدو المدير الفني لوادي دجلة قد قام بطرد الحضري من المران الأخير للفريق قبل مباراة الأهلي وسابتعاده من قائمة الفريق والتهديد بتجميده لنهاية الموسم .

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