الأهلي يطرح مزايدة بين القنوات الفضائية لبيع حقوق مباراة بطل جنوب أفريقيا

الأهلي يفتح المزاد على بيع حقوق مباراة بيدفيست الجنوب أفريقي

قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر، فتح مزايدة عامة بين القنوات الفضائية من أجل بيع مباراة الفريق أمام بيدفيست بطل جنوب أفريقيا بدوري أبطال أفريقيا .

ويلتتقي النادي الأهلي مع نظيره بيدفيست بطل جنوب أفريقيا في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقررة يوم11 مارس المقبل على ملعب السلام .

مزايدة علنية من الأهلي لطرح حقوق مباراة بطل أفريقيا للبيع

وتنوي إدارة الأهلي طرح مزايدة علنية من أجل بيع حقوق بث مباراة بيدفيست بطل جنوب أفريقيا والحصول على أعلى مقابل مادي من وراء بيع اللقاء .

جدير بالذكر أن الاهلي سيواجه فريق بيدفيست بطل جنوب أفريقيا في مباراة العودة بدوري الأبطال المقررة يوم 18 مارس المقبل .