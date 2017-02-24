التشكيلة المتوقعة للزمالك أمام النصر للتعدين

محمد حلمي يستقر على تشكيلة مباراة النصر للتعدين

استقر محمد حلمي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل المنتظر لمباراة الفريق الليلة أمام نظيره النصر للتعدين المقررة فى الساعة السادسة والنصف مساء اليوم بالجولة العشرين لمسابقة الدورى .

وجاءت تشكيلة الزمالك المتوقعة كالتالي:

باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام النصر للتعدين

حراسة المرمى: أحمد الشناوى

خط الدفاع: معروف يوسف وعلى جبر ومحمود حمدى وأسامة إبراهيم

خط الوسط: طارق حامد وإبراهيم صلاح وستانلى وأيمن حفنى وشيكابالا

خط الهجوم: باسم مرسى .