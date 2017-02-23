ملخص لمسات محمد هاني أمام وادي دجلة

محمد هاني يواصل التألق مع الأهلي

واصل محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه الكبير مع المارد الأحمر في قيادة الجبهة اليمنى دفاعياً وهجومياً .

وشكل محمد هاني خطورة كبيرة على مرمى فريق وادي دجلة، بفضل تحركاته الكثيرة في الجبهة اليمنى وعرضياته الخطيرة .

محمد هاني يتألق أمام وادي دجلة

وبات محمد هاني يشكل خطورة للأهلي رفقة علي معلول من على الجانبين مما يخلخل دفاعات الفرق التي تواجه الأحمر، مع منح المدير الفني حسام البدري أريحية في الإعتماد على أحمد فتحي في خط الوسط.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة العشرين من الدوري الممتاز .