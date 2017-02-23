المنتخب يستقر على خليفة مروان محسن

كوبر يستقر على بديل مروان محسن في المنتخب

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر، على البديل الذي سيعوض مروان محسن مهاجم النادي الأهلي في المعسكر القادم ، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي .

وكان مروان محسن قد أجرى أول أمس الثلاثاء عملية الرباط الصليبي في ألمانيا على يد الطبيب الألماني ماير، ليغيب لفترة عن 6 أشهر .

أمير عادل خليفة مروان محسن في معسكر الفراعنة المقبل

وقرر كوبر مدرب المنتخب ضم اللاعب المصري أمير عادل الشهير بـ”ألكسندر ياكوبسن” المحترف في صفوف فريق بودو جليمت بالدوري النرويجي .

ونال أمير عادل إعجاب المدرب الأرجنتيني بشدة، حيث يراه الخيار الأمثل لقيادة خط هجوم منتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

ويستعد جهاز المنتخب للتحرك من أجل إنهاء إجراءات إنضمام أمير عادل لصفوف منتخب الفراعنة في المعسكر المقبل الذي سينطلق في الفترة 20 وحتى 27 مارس المقبل .

جدير بالذكر ان أمير عادل سبق له تمثيل منتخب مصر للشباب مع الكابتن ربيع ياسين المدير الفنى ، في تصفيات أمم أفريقيا في الجزائر 2013 ونجح الفراعنة فى الفوز بلقب هذه البطولة وقتها ..