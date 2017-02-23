تقرير..غزال الأهلي يفك نحس الدوري بعد عام من الصيام التهديفي

عمرو جمال يفك لعنة الدوري

أخيراً، وبعد طول إنتظار نجح الغزال عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فك نحس بطولة الدوري وعدم إحرازه لأي هدف في البطولة منذ ما يقارب العام .

وأحرز عمرو جمال هدف الفوز للنادي الأهلي في شباك فريق وادي دجلة اليوم في مباراة الجولة العشرين بالدوري الممتاز .

الغزال يفك صيام عام عن التهديف

وبهدفه في شباك وادي دجلة الليلة، فك غزال القلعة الحمراء النحس الذي لازمه طوال ما يقارب العام من التهديف في أي مباراة للأحمر بالدوري .

وأنهى هدف عمرو جمال في مرمى وادي دجلة بالدوري حالة من الصيام عن التهديف لمدة طويلة امتدت لـ326 يوم .

وكان أخر أهداف عمرو جمال مع المارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز في مرمى اتحاد الشرطة في الجولة الثالثة والعشرين بالدوري الموسم الماضي يوم 3 إبريل 2016 ،في المباراة التي انتهت بخمسة أهداف مقابل ثلاثة .

جدير بالذكر أن أخر اهداف عمرو جمال مع النادي الأهلي هذا الموسم، كانت في شباك فريق الأولمنيوم بدور الـ32 بكأس مصر، حيث أحرز هدفين من سداسية المارد الأحمر .