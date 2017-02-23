سيد عبد الحفيظ يكشف سر استبعاد كوليبالي من المباريات

سيد عبد الحفيظ يوضح حقيقة استبعاد كوليبالي من المباريات

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر استبعاد المهاجم الإيفواري الجديد سوليماني كوليبالي من المباريات بشكل دائم في الفترة الماضية .

وأكد “عبد الحفيظ” أن استبعاد كوليبالي يرجع لتجهيزه للمباريات، حيث أنه لاعب جديد على الفريق ويحتاج فترة للانسجام، مشيراً إلى أن أخبار عدم اقتناع الجهاز باللاعب شائعات لا أساس لها من الصحة .

سيد عبد الحفيظ: كوليبالي يتم تجهيزه فنياً وبدنياً قبل المشاركة

واوضح مدير الكرة أن كوليبالي مثل أجاي، يتم تجهيزه بالشكل الأمثل، حيث يغيب عن المباريات في البداية لتجهيزه فنياً وبدنياً وهو ما حدث مع أجاي الذي أصبح لاعباً أساسياً في الفريق حالياً .

وأضاف عبد الحفيظ أن أحمد حجازي غاب عن مباراة الليلة بسبب إصابة عضلية، حيث فضل الجهاز الفني إراحته منعاً لتفاقم الإصابة .