بالفيديو..البدري: حققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث وسعيد بعودة عمرو جمال للتهديف

البدري يشيد بلاعبي الاهلي أمام وادي دجلة

أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن رضاه على أداء لاعبيه في مباراة اليوم أمام فريق وادي دجلة .

وأكد “البدري” في المؤتمر الصحفي أن الأهلي واجه فريق عنيد ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه لمدة ستة مباريات وهو ما صعب المهمة على اللاعبين .

وأوضح مدرب الأهلي أن وادي دجلة فريق مميز ولديها مدرب مميز هو أحمد حسام ميدو، حيث حاولوا القيام بضغط هجومي على الأهلي في بداية اللقاء ولكن هذا لم يغير من فكرنا الهجومي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة .

وأضاف البدري أن الفريق أهدر عدة فرص كانت كفيلة بحسم اللقاء قبل الدقائق الأخيرة، وأشكر اللاعبين على الاداء في مباراة الليلة .

البدري: نعاني من الإجهاد والفرق تلعب أمامنا بطريقة دفاعية بحتة

وتابع قائلاً:” هناك بعض اللاعبين يعانون من إجهاد شديد، خاصة أن الفرق تلعب أمام الأهلي بطريقة دفاعية بحتة “.

وأشاد البدري بعمرو جمال قائلاً:” سعيد بعودة عمرو جمال للتهديف وهو ما يدعم القوة الهجومية للفريق في المباريات المقبلة “.

واختتم “البدري” حديثه قائلاً: حققنا فوز مهم واستحقينا الثلاث نقاط وهو الاهم في اللقاء ، في فترة مهمة قبل توقف الدوري “.