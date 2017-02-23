حسام البدري يكشف تفاصيل المشادة مع ميدو

البدري يوضح أسباب مشادة ميدو

كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تفاصيل المشادة التي حدثت مع أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة قبل نهاية المباراة .

وكان ميدو قد دخل في مشادة مع عمرو جمال والجهاز الفني للأهلي قبل نهاية الشوط الثاني، بعد قيام عمرو جمال بإخراج الكرة لخارج الملعب بدلاً من إرسالها لحارس وادي دجلة عقب إصابة أحد لاعبي الفريق الدجلاوي .

البدري: ما حدث من ميدو نرفزة ملعب ليس أكثر

وأكد “البدري” في المؤتمر الصحفي أنه يتمتع بعلاقة قوية مع احمد حسام ميدو، وما حدث في الملعب هو نرفزة ملعب .

وأوضح البدري أنه حزين لحدوث المشادة ، مشيراً إل أن ميدو كان متحمس بعش الشئ طوال المباراة وهو سبب إنفعاله في إحدى الكرات .

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز على حساب وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة العشرين بالدوري الممتاز .