ميدو يصالح لاعبي الأهلي بعد نهاية المباراة

قام أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، بمصالحة لاعبي النادي الأهلي وجهازه الفني عقبة نهاية المباراة .

وكان الأهلي قد حقق فوز ثمين على حساب وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ20 بالدوري .

وعقب نهاية المباراة، توجه ميدو للجهاز الفني وقام بمصافحتهم ، ثم صافح لاعبي الأهلي في أرضية الملعب، لينهي أزمة المشادة التي حدثت قبل نهاية الشوط الثاني .

وكان ميدو قد دخل في مشادة مع عمرو جمال مهاجم الأهلي بعد قيام الأخير بتمرير الكرة خارج الملعب بدلاً من إرسالها للأهلي عقب إصابة أحد لاعب يدجلة