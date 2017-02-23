محمد صلاح على دكة بدلاء روما أمام فياريال

سباليتي يعلن تشكيلة روما لمواجهة فياريال

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما الإيطالي، عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره فياريال الإسباني، في إياب دور الـ 32 بالدوري الأوروبي، والمقررة على ملعب الأولمبيكو .

ويتواجد الفرعون المصري محمد صلاح جناح نادي روما، على مقاعد البدلاء في مباراة الليلة .

وكان روما قد حقق الفوز على فياريال بأربعة أهداف نظيفة والتي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب المادريجال .

وجاءت التشكيلة كالتالي:

التشكيل الرسمي لروما أمام فياريال

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: مانولاس، فيرمايلين، خيسوس، بيريس

خط الوسط: باريديس، دي روسي، ماريو ريو

خط الهجوم: بيروتي، توتي، الشعراوي