العين الإماراتي يكشف حقيقة عرضه لضم «كهربا»

العين ينفي تقديم أي عروض للتعاقد مع كهربا

كشف نادي العين الإماراتي حقيقة الأنباء الواردة حول تقديم عرض رسمي لنادي الزمالك من أجل ضم اللاعب محمود كهربا المعار إلى اتحاد جدة السعودية .

ويلعب محمود كهربا على سبيل الإعارة في صفوف اتحاد جدة قادماً من فريق الزمالك حتى نهاية الموسم مقابل مليون دولار .

العين عن عروض كهربا: لا أساس لها من الصحة

ونفى محمد حماد المشرف على الكرة بنادي العين الإماراتي وجود أي مفاوضات مع نادي الزمالك أو تقديم عروض من أجل ضم محمود كهربا في الموسم المقبل .

وأوضح المشرف على الكرة أن العين لم يقدم أي عروض من أجل ضم كهربا، مشيراً إلى ان تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة .