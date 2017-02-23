تعرف على سر استبعاد احمد حجازي من مباراة وادي دجلة

أحمد حجازي خارج قائمة الأهلي لمباراة وادي دجلة

خرج أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الفريق لمباراة وادي دجلة ، حيث استبعده حسام البدري بشكل نهائي في مفاجأة مدوية .

ويلتقي الأهلي بعد قليل مع نظيره وادي دجلة في مباراة الجولة العشرين ضمن منافسات الدوري الممتاز .

الخلفية سبب استبعاد حجازي من مباراة دجلة

وجاء قرار استبعاد أحمد حجازي من قائمة مباراة وادي دجلة بسبب شكواه من ألام في العضلة الخلفية ، مما جعل الجهاز الفني يستبعده خوفاً من تفاقم الإصابة .

وكان البدري قد أعلن تشكيلة لمباراة دجلة والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد نجيب، سعد سمير، محمد هاني.

خط الوسط: حسام غالي، أحمد فتحي، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: جونيور أجاي، مؤمن زكريا، ميدو جابر.