مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة وادي دجلة

البدري يستبعد حجازي وجمعة من تشكيل الاهلي

أعلن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه في مواجهة وادي دجلة التي تقام مساء اليوم الخميس في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع وادي دجلة مساء الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

وقرر البدري الدفع بعبد الله السعيد في خط وسط الاهلي ليكون أمام حسام غالي وأحمد فتحي، خاصة في ظل غياب حسام عاشور للإيقاف.

ويتكون تشكيل الاهلي من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد نجيب، سعد سمير، محمد هاني.

خط الوسط: حسام غالي، أحمد فتحي، عبدالله السعيد.

خط الهجوم: جونيور أجاي، مؤمن زكريا، ميدو جابر.

وتتكون دكة بدلاء الأهلي من:

محمد الشناوي، عمرو السولية، باسم علي، عماد متعب، عمرو جمال، وليد سليمان، عمرو بركات.

بينما استبعد البدري كلا من:

أحمد عادل عبد المنعم، صبري رحيل، أحمد حجازي، صالح جمعة