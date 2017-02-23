ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما وفياريال

روما يتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

تأهل فريق روما الإيطالي لدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي، رغم خسارته اليوم الخميس من نظيره فريق فياريال الإسباني .

وسقط فريق روما في فخ الخسارة على ملعبه ووسطه جماهيره من نظيره فياريال بهدف نظيف في مباراة إياب دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي .

واحرز هدف الفوز لفريق فياريال لاعبه رفائيل سانتوس بوري في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوز فياريال 1 – 0 .

رغم خسارته..روما يخطف بطاقة العبور لدور الـ16 باليورباليج

واستفاد روما من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 4 – ، ليتأهل بمجموعة المباراتين 4 – 1 .