مشاهدة بث مباشر مباراة روما وفياريال في الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة روما وفياريال بث مباشر

يلتقي نادي روما الإيطالي مع فريق فياريال الأسباني مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الإياب من دور الـ32 لمسابقة الدوري الأوروبي.

ومن المقرر ان يحل فياريال ضيفاً على روما في العاصمة الإيطالية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية- في يوروباليج.

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يدخل نادي روما المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعدما نجح في الفوز على فياريال في مباراة الذهاب بأسبانيا بأربعة أهداف لواحد.

ونجح محمد صلاح في صناعة هدف لروما في مباراة الذهاب بمجرد نزوله إلى ارض الملعب بعد أن تواجد كبديلاً في بداية اللقاء.

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أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما على إمكانية إراحته للثنائي محمد صلاح وإيدين دجيكو في بداية مباراة اليوم وعدم الدفع بهما كأساسيين.

ومن المتوقع أن يتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء روما في اللقاء في ظل النتيجة الكبيرة التي حققها الفريق في لقاء الذهاب على الأراضي الأسبانية.

مشاهدة مباراة روما وفياريال

من المقرر أن تنقل مباراة روما وفياريال عبر قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث بطولة الدوري الأوروبي بشكل خاص وحصري في منطقة الشرق الأوسط.