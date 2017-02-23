عاجل.. استقالة “الشيشيني وعبدالحميد” من الزمالك بسبب مرتضى منصور

استقالة “الشيشيني وعبدالحميد” من الزمالك

قدم كل جمال عبدالحميد عضو اللجنة الفنية بقطاع الناشئين بالزمالك و سامي الشيشيني مدير مدرسة الكرة بالنادي استقالتهما من منصبيهما إلى إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور.

السبب وراء استقالة “الشيشيني وعبدالحميد”

ويرجع السبب في ذلك إلى أن رئيس الزمالك طلب منهما ترك العمل في مجال الإعلام، وقرر ايضا إيفاق رواتبهما لحين ترك العمل في الإعلام، حيث قام “مرتضي منصور” بتخييرهما بين البقاء في الزمالك أو العمل في الاعلام، ولكنهما قاما بتقديم استقالتيهما من النادي وخاصة وأن عقد سامي الشيشيني مع إذاعة الشباب والرياضة به شرط جزائي يبلغ 250 ألف جنية.