ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الأهلي ووادي دجلة

الأهلي يحقق انتصار ثمين على وادي دجلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنتصار ثمين وصعب على حساب فريق وادي دجلة بهدف نظيف في مباراة الجولة العشرين بالدوري الممتاز .

وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على أحداث الشوط الاول بين فريقي الأهلي ووادي دجلة .

عمرو جمال يقود الاهلي للفوز على دجلة

وفي الشوط الثاني، خطف عمرو جمال هدف الفوز القاتل في الدقيقة 80 بعد عرضية مميزة من زميله التونسي علي معلول، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 1 – 0 .

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده لـ52 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 25 نقطة في المركز الثامن .