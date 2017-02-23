مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر

يلتقي النادي الأهلي مساء اليوم الخميس مع فريق وادي دجلة في مباراة قوية وصعبة على الفريقين في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع وادي دجلة مساء الخميس على ملعب بتروسبورت في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة – التاسعة مساءً بتوقيت السعودية- في الدوري المصري.

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يدخل الاهلي مباراة اليوم وفي رصيده 49 نقطة ليحتل بهم المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري بفارق ثمان نقاط عن مصر المقاصة متصدر الترتيب.

أما وادي دجلة فيحتل المرتبة الثامنة في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما حصد 25 نقطة خلال مبارياته السابقة في البطولة.

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يرغب الأهلي في الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري في ظل وجود مباراة مؤجلة للمقاصة سيلتقي خلالها مع الزمالك.

وتعد مباراة المقاصة والزمالك عنصراً إيجابياً للأهلي، خاصة أن الفريقين يعدا بين منافسي الفريق على الصدارة، وبالتالي فإن أي نتيجة للقاء ستكون في صالح الفريق الأحمر.

مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة

من المقرر أن تنقل مباراة الاهلي ووادي دجلة عبر قنوات نايل سبورت، أون سبورت، ودي أم سي سبورت، حيث يمتلكون حقوق بث البطولة المصرية.

وستنطلق مباراة الأهلي ووادي دجلة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري.