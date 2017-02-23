الزمالك يعلن قائمته لمواجهة النصر للتعدين

شيكابالا يعود لقائمة الزمالك أمام النصر للتعدين

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع النصر للتعدين مساء غداً الجمعة على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري الممتاز.

وسيغيب كلاً من محمد ناصف ومحمد مجدي وأحمد توفيق وصلاح ريكو عن قائمة الزمالك بداعي الإصابة، بينما يغيب محمود دونجا للإيقاف والإصابة.

ويغيب شوقي السعيد عن قائمة الزمالك لأسباب فنية، في حين يغيب محمد مسعد وعلي فتحي وأحمد رفعت وإيمانويل مايوكا بسبب عدم الجاهزية.

ويعود محمود عبد الرازق “شيكابالا” للظهور في قائمة الزمالك خلال المباراة في ظل غيابه عن المباريات الماضية للفريق.

وتضم قائمة الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي ومحمود جنش

خط الدفاع: أسامة إبراهيم وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وإسلام جمال وحسني فتحي

خط الوسط: معروف يوسف وطارق حامد وإبراهيم صلاح وأيمن حفني ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا

خط الهجوم: باسم مرسي وحسام باولو وستانلي وأحمد جعفر