الأهلي يبلغ الكاف بملعب مباراته أمام بيدفيست

الأهلي يحدد ملعب مباراته في دوري أبطال أفريقيا

حدد النادي الاهلي الملعب الذي سيخوض عليه مباراته أمام فريق بيدفيست الجنوب أفريقي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيدفيست في الـ11 من شهر مارس القادم في القاهرة بذهاب دور الـ32 من المسابقة الأفريقية.

وأعلن الاهلي عن خوض مباراته أمام بيدفيست على ملعب السلام، بعد مداولات حول نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وكان اتحاد الكرة قد طلب نقل المباراة إإلى ملعب برج العرب في ظل رغبة الأهلي في حضور الجماهير للمباراة وهو ما يعد أكثر صعوبة في السلام.

إلا ان الأهلي قرر إرسال خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الأفريقي ليؤكد خلاله على إقامة المباراة في استاد السلام دون التطرق لحضور الجماهير.

الجدير بالذكر أن بيدفيست تأهل لملاقاة الاهلي في البطولة الأفريقية بعدما أقصى فريق سانت لويزيان بطل السيشل من دور الـ64 بالمسابقة.