أخبار محمد صلاح.. مدرب فياريال ينفجر بسبب صلاح

مدرب فياريال يطلب عدم مشاركة محمد صلاح امام فريقه

انفجر فران إسكريبا المدير الفني لنادي فياريال الأسباني في الضحك أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام روما الإيطالي.

ومن المقرر أن يلتقي روما مع فياريال في إيطاليا مساء اليوم الخميس في إياب مباريات دور الـ32 من مسابقة الدوري الاوروبي.

وحسب ما نقلته صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن المدير الفني الإيطالي ظهر ضاحكاً بقوة أثناء المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن كيفية إيقاف محمد صلاح.

وشدد إسكريبا في تصريحات على أنه يرغب في عدم ظهور محمد صلاح في تشكيل روما خلال المباراة نظراً لخطورته العالية.

وأوضح المدير الفني لفياريال أنه يتمنى ألا يدفع لوتشيانو سباليتي المدير الفني لروما بصلاح أو إيدين دجيكو في المباراة نظراً لصعوبة إيقافهما.

وكان روما قد فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في أسبانيا الأسبوع الماضي بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، ليضع قدماً في دور الـ16 من المسابقة.