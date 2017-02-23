تقرير.. 4 عوامل تجبر الأهلي على القتال أمام دجلة

الأهلي يرغب في استغلال 4 عوامل للفوز على دجلة

يتطلع النادي الأهلي لتحقيق الفوز على حساب وادي دجلة خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الخميس في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

عدد من العوامل يرغب الأهلي وجهازه الفني بقيادة حسام البدري في استغلالها من أجل تحقيق الانتصار في المباراة.

ويعد العامل الأول هو رغبة الفريق في البقاء على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري محافظاً على فارق النقاط بينه وبين مصر المقاصة أقرب ملاحقيه.

ويتواجد الاهلي في المركز الاول بترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 19 مباراة، مقابل 41 نقطة للمقاصة الذي خاض 18 لقاء فقط.

أما العامل الثاني فيتمثل في رغبة الاهلي في استغلال الأزمة التي نشبت في معسكر وادي دجلة خلال الساعات الماضية والتي أخرجت الفريق عن تركيزه بشكل كامل.

وتكمن أزمة وادي دجلة الحالية في الاشتباك الذي نشب بين عصام الحضري وأحد لاعبي الفريق مما أدى إلى طرد الحارس الدولي من معسكر الفريق عن طريق أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق.

وبالتأكيد سيكون قرار ميدو وما حدث من الحضري هما عاملان مؤثران بصورة سلبية على أداء وتركيز وادي دجلة خلال مباراته أمام الاهلي.

العامل الثالث الذي يرغب الأهلي في استغلاله هو النتيجة السيئة التي حققها الفريق في الدور الاول من الموسم الماضي، والتي شهدت تفوق دجلة بهدف قاتل في الدقيقة 95 عن طريق جونيور مابوكو.

وعلى الرغم من فوز الاهلي على دجلة في لقاء الدور الثاني، إلا أن الاهلي بالتأكيد يرغب في إثبات تفوقه على منافسه عن طريق الفوز في مواجهة اليوم.

أما العامل الأخير فيكمن في التصريحات التي أدلى بها ميدو بعد مباراة كأس السوبر المصري الذي انتهى لصالح الزمالك، وحينها تهكم المدير الفني لدجلة على الاهلي وجماهيره.

وسيكون لاعبو الاهلي مطالبون بالرد على تصريحات ميدو في ملعب مباراة اليوم عن طريق تحقيق الانتصار باللقاء.