شيكابالا ومايوكا مفاجأة حلمي للنصر للتعدين

حلمي يفكر في الدفع بشيكابالا ومايوكا أمام النصر

يفكر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك في الدفع بالثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وإيمانويل مايوكا في المباراة المقبلة للفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع النصر للتعدين غداً الجمعة على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

ويرغب حلمي في تجهيز شيكابالا ومايوكا للمباريات المقبلة في ظل غيابهم عن المباريات الماضية للفريق في الدوري المصري.

وغاب شيكابالا بسبب عدم إلتزامه في تدريبات الزمالك قبل أن تنتهي أزمته مع مرتضى منصور رئيس النادي في الفترة الأخيرة.

أما مايوكا فكان يخضع لبرنامج تأهيلي وبدني من أجل إنقاص وزنه، قبل أن يصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات.

ويدرس حلمي مع الجهاز الفني للزمالك الدفع بالثنائي وإراحة كلاً من باسم مرسي وستانلي أوهاويتشي في ظل توالي المباريات في الفترة الأخيرة.