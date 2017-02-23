أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يعلن ملعب مباراته أمام النصر للتعدين

الزمالك يواجه النصر للتعدين على ملعب بتروسبورت

تقرر بشكل رسمي إقامة المباراة التي ستجمع فريقي الزمالك والنصر للتعدين على ملعب بتروسبورت بصورة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع النصر للتعدين مساء غداً الجمعة على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.

وكان الزمالك قد طلب إقامة مبارياته المقبلة على ملعب الدفاع الجوي بناء على خطاب أرسله إلى اتحاد الكرة المصري قبل أيام قليلة ماضية.

إلا أن الأمانة العامة للقوات المسلحة المصرية لم توافق حتى الآن على طلب الزمالك، وهو ما أدى إلى إقامة اللقاء القادم في بتروسبورت.

وأكد حمادة أنور المدير الإداري لنادي الزمالك على إقامة المباراة المقبلة امام النصر للتعدين بصورة رسمية على ملعب بتروسبورت.

ويسعى الزمالك للحصول على موافقة الأمانة العامة للقوات المسلحة في الأيام المقبلة من أجل إقامة مبارياته في الدفاع الجوي.