وكيل الحضري يجيب.. هل تعمد الحارس عدم مواجهة الأهلي؟

وكيل الحضري يعلن حقيقة أزمته مع ميدو قبل مواجهة الأهلي

أعلن وليد الحديدي وكيل اللاعب عصام الحضري عن حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن تهرب اللاعب من مواجهة الأهلي التي تقام مساء اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء الخميس في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وأشار الحديدي إلى أن الحضري لم يفتعل الأزمة كما تطرقت وسائل الإعلام من أجل الهروب من مواجهة الاهلي التي تقام مساء الخميس.

وأضاف وكيل الحضري بأنها ليست المواجهة الأولى للاعب أمام الاهلي في الفترة الماضية، حيث أكد على ملاقاته للفريق الأحمر من قبل أكثر من مرة.

وكانت أزمة قد نشبت في معسكر وادي دجلة خلال الساعات الماضية حيث اشتبك الحضري مع أحد لاعبي الفريق، قبل أن يقرر أحمد حسام “ميدو” طرده من المعسكر.

وسيلتقي الاهلي مع وادي دجلة مساء الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.