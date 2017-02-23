الأهلي يعلن موعد عودة مروان محسن من ألمانيا

مروان محسن يعود للأهلي في الخامس من مارس القادم

أعلن خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن موعد عودة اللاعب مروان محسن مهاجم الفريق من رحلته العلاجية في ألمانيا في الخامس من مارس القادم.

ويتواجد مروان محسن في ألمانيا حيث خضع لعملية الرباط الصليبي خلال الأيام الماضية، حيث من المقرر أن يبدأ فترة تأهيل في الأيام القادمة.

وسيبدأ مروان محسن برنامجه التأهيلي الذي وضعه له الطبيب الألماني، ماير، بمجرد عودته إلى القاهرة في الأسبوع الأول من الشهر القادم.

وسيغيب مروان محسن عن الأهلي لعدة شهور قبل العودة إلى التدريبات من جديد عقب انتهاءه من برنامجه التأهيلي الذي سيبدأ في الفترة المقبلة.

ويعاني مروان محسن من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الفترة الحالية وذلك بعدما أصيب في مباراة مصر والمغرب بكأس أمم أفريقيا.