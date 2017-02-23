البدري يوجه 3 رسائل للاعبي الأهلي قبل مواجهة دجلة

3 رسائل من حسام البدري للاعبي الأهلي

وجه حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي عدد من الرسائل للاعبي فريقه قبل المواجهة التي ستجمعه بوادي دجلة مساء اليوم الخميس في الدوري المصري.

وتحدث البدري مع لاعبي الأهلي صباح الخميس قبل ساعات من المباراة من أجل حثهم على ضرورة تحقيق الفوز من أجل الاقتراب خطوة جديدة من لقب الدوري المصري.

وطالب البدري في رسالته الأولى بضرورة عدم التفريط في أي نقطة خلال المباراة، مشدداً على ضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز باللقب.

وفي ثاني الرسائل، فطالب البدري بضرورة إدراك أن وادي دجلة يعد فريق قوي وعنيد وبإمكانه تحقيق نتائج جيدة أمام الفرق الكبرى، وهو ما يزيد من صعوبة المواجهة.

واختتم البدري رسائله للاعبي الأهلي بضرورة تحلي جميع اللاعبين بالحذر والجدية خلال المباراة من أجل تحقيق الفوز بنقاطها الكاملة.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع وادي دجلة مساء اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.