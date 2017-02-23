أخبار الأهلي اليوم.. مران قوي للاعبي الأهلي المستبعدين من مواجهة وادي دجلة

مستبعدوا الأهلي من مواجهة وادي دجلة يؤدون مرانا قويا

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمسبعدين من مواجهة وادي دجلة مراناً قويا صباح اليوم على ملعب “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية مساء اليوم أمام نظيره وادي دجلة في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك في المران كلا من : سليماني كوليبالي وأحمد حمودي، وحسين السيد، ومسعد عوض، وحسام عاشور، ورامي ربيعة، وفوزي الحناوي وأحمد ياسر ريان.

وقاد المران سيد معوض المدرب المساعد وطارق سليمان مدرب حراس المرمى والتونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال ومحمد أبو العلا أخصائي اللياقة البدنية.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية شاقة ثم اختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبون.