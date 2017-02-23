أخبار الأهلي اليوم.. البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة عقب مواجهة وادي دجلة

الأهلي راحة من التدريبات غداً

منح حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة وذلك عقب خوضهم مواجهة وادي دجلة مساء اليوم.

ويواجه الأهلي نظيره وادي دجلة في الثامنة من مساء اليوم في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي قرار البدري بمنح اللاعبين راحة غداً الجمعة خوفا عليهم من الإجهاد في ظل خوض الفريق العديد من المباريات خلال فترة زمنية قصيرة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته السبت المقبل في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة أمام الداخلية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها في الأول من الشهر المقبل.