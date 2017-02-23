أخبار الزمالك اليوم.. ثلاثي الزمالك غاضب من محمد حلمي

جعفر وإبراهيم وريكو غاضبون من محمد حلمي

أبدى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد إبراهيم وأحمد جعفر وصلاح ريكو غضبهم الشديد من السياسة التي يتبعها محمد حلمي المدير الفني للفريق الأبيض معهم.

ولم يشارك اللاعبين الثلاثة بصفة أساسية مع الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة وإشراكهم كبدلاء وتحديدا إبراهيم وجعفر.

واشتكى اللاعبين من الطريقة التي يتعامل بها محمد حلمي معهم وتحديدا محمد إبراهيم الذي عاد للمشاركة بصفة أساسية عقب تعافيه من الإصابة ، ليعود محمد حلمي ويضعه على دكة البدلاء مرة أخرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة ضيفه النصر للتعدين غدا الجمعة في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز والتي يحتل فيها الزمالك المركز الثالث برصيد 37 نقطة.