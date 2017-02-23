تقرير.. لماذا يجب على البدري إشراك متعب أمام وادي دجلة؟

3 أسباب تدفع البدري للدفع بمتعب أمام وادي دجلة

يخوض الأهلي اختبارا صعبا في الثامنة من مساء اليوم وذلك عندما يواجه نظيره وادي دجلة في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويطمح الاهلي في هذه المباراة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد أكثر في صدارة الترتيب في ظل ملاحقة مصر المقاصة والزمالك الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

وبالرغم من استقرار حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على التشكيل الأساسي لهذا اللقاء إلا أن “أخبار الأهلي” يرى بأنه يجب على البدري الدفع بعماد متعب في المباراة منذ بدايتها لهذه الأسباب :

1 – كلمة السر في الفوز على المقاولون العرب

قاد المهاجم المميز فريقه الأهلي للفوز في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين حيث نجح في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر عقب نزوله بأقل من دقيقة بضربة رأسية متقنة.

ومن المنتظر أن يكافئ البدري مهاجمه على ما فدمه في المباراة السابقة والدفع به أساسيا في مباراة اليوم والتي تحتاج لمهاجم بقيمة متعب.

2 – الروح المعنوية العالية لمتعب

يعيش عماد متعب مهاجم الأهلي روحا معنوية عالية ونفسية رائعة وذلك بعدما نجح في الرد على الجميع باستبعاده من المشاركة في المباريات الماضية حيث قاد الأهلي للفوز على المقاولون العرب.

ويتوجب على البدري استغلال هذه الروح العالية لمهاجمه واستغلالها أفضل استغلال في هز شباك الفريق الدجولاوي في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها متعب.

3 – الرأس الذهبية لمتعب

يعد عماد متعب أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية الذي يحرز الأهداف برأسه ، وذلك بعدما أثبت ذلك في أكثر من مباراة سواء مع منتخب مصر أو مع الأهلي.

حيث يجيب على البدري استغلال الكرات العرضية المتوقعة من علي معلول ومحمد هاني في المباراة في ظل التكتل الدفاعي المتوقع من لاعب دجلة.