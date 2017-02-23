تقارير بلجيكية: ليفربول يراقب تريزيجيه

ليفربول يرغب في ضم تريزيجيه

كشف تقارير صحفية بلجيكية بأن نادي ليفربول الإنجليزي يراقب المصري محمود حسن “تريزيجيه” المحترف في صفوف أندرلخت البلجيكي والمعار إلى موسكرون تمهيدا للتعاقد معه.

وقدم تريزيجيه مستوى مميز مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا حيث لفت الأنظار إليه بقوة مما أثار التكهنات حول إمكانية رحيله عن الدوري البلجيكي وإمكانية انتقاله للبريميرليج.

ووفقا لموقع “أندرلخت أون لاين” فإن نادي ليفربول الإنجليزي يراقب اللاعب المصري منذ بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت بالجابون وأبدوا إعجابهم بالفرعون بجانب ما يقدمه مع فريقه موسكرون.

وخاض تريزيجيه 22 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات حيث نجح في إحراز 4 أهداف وصنع مثلها ، حيث يعد أحد أفضل اللاعبين في النادي البلجيكي.

وأشار الموقع إلى أن مسئولو النادي الإنجليزي توصلوا إلى ممثلي اللاعب لمعرفة وضعه الحالي مع أندرلخت وإمكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.